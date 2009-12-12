11 украинских моряков пропали без вести после крушения судна

Одиннадцать украинских моряков считаются пропавшими без вести после крушения судна у побережья Ливана, сообщил в субботу интернет-сайт израильской газеты "Гаарец".

Пока удалось спасти одного моряка. Судно, по предварительным данным, турецкое, следовало из Греции в израильский порт Хайфа и минувшей ночью попало в шторм примерно в 50 милях (80 километрах) от ливанского берега.

В спасательной операции задействованы ВМС и ВВС Израиля, которые оказывают содействие кораблям из состава контингента Временных сил ООН в Ливане.

По сведениям турецкого телеканала NTV, сухогруз "Салла-2" затонул около 2:00 в субботу в 80 километрах от побережья Израиля. После поступления сигнала SOS c терпящего бедствие судна соответствующая информация была передана находящимся в Средиземном море кораблям НАТО.