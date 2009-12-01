Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО подтвердил готовность Украины возглавить ОБСЕ в 2013 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил в своем выступлении на 17-м заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое открылось сегодня в Афинах ( Греция).

П.ПОРОШЕНКО считает, что ОБСЕ должна оставаться основной площадкой для диалога по вопросам укрепления европейской безопасности.

По его словам, это заседание проходит в исключительно важный период для ОБСЕ, когда Организация находится в поиске своей роли и места в укреплении существующей архитектуры безопасности в Европе. Этот процесс начался во время неформальной встречи министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ в июне с.г. на греческом острове Корфу.

Глава украинской дипломатии отметил, что добросовестное выполнение всеми государствами - участниками ОБСЕ своих обязательств в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях является важным принципом такого диалога. Его главной целью должно стать укрепление имеющихся механизмов безопасности, восстановление доверия и подтверждение гарантий безопасности его участников.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что урегулирование конфликтов в Грузии, разрешение приднестровского и нагорно-карабахского вопросов должны осуществляться на основе норм и принципов международного права, которые касаются суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств.

Он изложил виденье Украиной вопросов деятельности ОБСЕ в сферах энергетической безопасности, защиты прав национальных меньшинств и восстановления доверия между государствами - участниками Организации в военной сфере.

Учитывая ведущую роль ОБСЕ в наблюдении за выборами в ее государствах-участниках, министр иностранных дел Украины подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию с международными наблюдателями ОБСЕ, которые будут осуществлять мониторинг на выборах Президента Украины в январе будущего года.