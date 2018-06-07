Можно ли уничтожить морских пиратов?

“Как правило, на мачте корабля развевается не пиратское знамя с черепом и костями, а флаг какого-то государства... Пираты выдают себя за инспекторов экологической службы или пограничников...” По данным ООН количество пиратских нападений на торговые корабли еще в сентябре этого года превысило аналогичную статистику за весь прошлый год. В разных частях Мирового океана пираты совершили свыше 300 вооруженных нападений, причем около половины из них произошло в районе Восточной Африки, возле побережья Сомали. В настоящее время в плену у пиратов находится не менее 12 судов и свыше 200 заложников.

В понедельник сомалийские пираты захватили греческий танкер, который следовал с грузом нефти из Саудовской Аравии в США. В составе интернационального экипажа судна двое украинских моряков. А на прошлой неделе нападение на другой танкер произошло на противоположном, Западном побережье Африки, неподалеку от дельты реки Нигер. Тогда погиб главный инженер корабля – гражданин Украины.

В настоящее время около 65 тысяч украинских моряков работают на тысячах судов под флагами разных стран мира, – рассказывает экс-командующий ВМС Украины адмирал Владимир Безкоровайный. – Поэтому не удивительно, что украинцы нередко становятся заложниками пиратских нападений.

– Пан адмирал, в середине ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение отправить в район Африканского Рога вооруженое спецподразделение для охраны мирных судов от пиратских нападений. А еще раньше Президент Виктор Ющенко заявлял о готовности направить к побережью Сомали украинские военные корабли. Однако эти намерения остаются декларативными. Почему? – Прежде всего такие военные операции требуют детального планирования и солидного финансирования. Речь идет о десятках миллионов гривен, однако денег в поддержку таких инициатив пока еще никто не выделял. Дальше – пакет законодательных и юридических вопросов. Согласие на отправку военного контингента за границу должна дать Верховная Рада. Однако этот вопрос депутаты не рассматривали. А допустим, нашим бойцам удалось задержать группу нападающих. Возникает еще одна проблема: а что, собственно, с ними делать? Отправить на суд в Сомали? Но в этой стране практически не существует центральной власти. Судить в Украину? Но у нас нет антипиратского законодательства...

– Но есть законы, направленные против террористической деятельности. – Пиратов часто называют террористами. Но юридически это разные преступления. Пираты – организованные преступные группировки бандитов и грабителей, которые ставят целью наживу, – получение выкупа за суда и грузы. Террористы же – убийцы с определенными идейными убеждениями. Они совершают теракты, выдвигая какие-то политические или религиозные требования. В то же время сомалийские пираты ничего, кроме денег, не требовали. Поэтому все государства, которые принимают участие в борьбе с морским пиратством, должны срочно привести свою законодательную базу в соответствие с новыми реалиями. Это – требование времени, и оно в полной мере касается Украины.

– Как бы там ни было, есть примеры успешных действий по охране кораблей. Несколько недель назад отпор нападающим дало спецподразделение международных вооруженных сил в Аденском заливе, которое находилось на борту торгового судна. В экипаже, кстати, было 23 моряка из Украины. Пираты подплыли на двух катерах, обстреляли судно, но автоматные очереди охранников в ответ вынудили нападавших убежать. Пираты направили свои катера к кораблю-базе, откуда они и десантировались. Поэтому почему военные корабли не уничтожают такие плавучие базы? – Это сделать невозможно – ведь на мачте корабля не развевается пиратский флаг с черепом и костями, судно идет под флагом какого-то государства. Члены команды обычно имеют и соответствующие документы, по которым они, например, инспекторы экологической службы или моряки береговой охраны или даже пограничники.

– Но все видели, как на борт того судна поднялись пираты после того, как их отпугнули. Разве же не понятно, что то за корабль? – Все это так, но существуют определенные международные нормы. К тому же нескольких солдат для такой операции маловато. На борту базы – десятки, а может, и несколько сотен хорошо вооруженных бандитов. Здесь нужно задействовать довольно крупное военное соединение.

– Невзирая на декларации наших государственных мужей, существует ли какая-то украинская концепция стратегии борьбы с пиратами? – Такая стратегия не может быть украинской или, скажем, китайской. Она должна быть глобальной, с четким разделом полномочий по морским регионам. Я вижу эту концепцию такой: вот Украина, например, является государством Средиземно-Черноморского региона. Поэтому совместно с соседними странами – Россией, Грузией, Турцией, Румынией, Болгарией, другими странами Средиземноморья – мы должны обеспечить безопасность судоходства в этом регионе для судов из всех стран мира. В Тихоокеанском регионе безопасностью мирового судоходства должны заниматься США, Канада, Япония, Мексика, другие государства побережья... Такая стратегия, конечно, не исключает международной помощи. Но именно помощи, а не перебирания ответственности. В настоящее же время государства Восточной Африки, у берегов которых пираты нападают на мирные суда, беспомощны в борьбе с бандитами. Они не контролируют ситуацию и полагаются лишь на международные морские силы.

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Летом этого года состоялась учредительная конференция по созданию региональной структуры морской безопасности, которую возглавила Саудовская Аравия. Одиннадцать арабских стран договорились сформировать единую военно-морскую группировку для защиты торговых кораблей в западной части Индийского океана, в Аденском заливе и Красном море. Однако вчерашний захват греческого танкера, который шел именно из Саудовской Аравии, доказывает, что и эта инициатива пока еще не вышла за декларативные рамки. Этот инцидент, кстати, дал основания некоторым экспертам считать, что арабские страны будут охранять прежде всего собственные танкеры с нефтью – основой их экономики.

В то же время, пока неповоротливые структуры международной безопасности тратят время на обсуждение и разработку антипиратских стратегий, частные охранные агентства занимают новую нишу в своем специфическом бизнесе. Судовладельцам или грузовладельцам предлагают вооруженное сопровождение кораблей, которые следуют по опасным акваториям океана. Стоимость эскорта – 50 тысяч долларов в сутки. Судовладельцы, которым эта услуга по силам, нанимают охранников. Однако десятки тысяч торговых судов, которые вынуждены пересекать опасные регионы Мирового океана, остаются один на один с вооруженными пиратами.

Владимир Шаров для УНИАН