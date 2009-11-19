Население Африки превысило 1 миллиард

Фонд народонаселения ООН сделал заявление, что число людей, проживающих в странах Африки, превысило отметку в 1 млрд человек, передает Би-би-си.

Исполнительный директор Фонда Торайя Обеид подчеркнула, что население Африки удвоилось за последние 27 лет. Причиной этого, считают в Фонде, является тот факт, что большинство африканских женщин не могут пользоваться методиками планирования семьи.

По словам чиновника ООН, быстрее всего растет население в Уганде и Нигерии.

Хотя самой густонаселенными странами на данный момент являются Китай и Индия, по прогнозам, если в Африке сохранятся нынешние темпы рождаемости (а это 2,3% ежегодно), то через 13 лет на "черном континенте" будет проживать около 1,5 млрд. жителей, добавляет РосБизнесКонсалтинг.

Вместе с тем необходимо отметить, что государства Африки - беднейшие на планете - более 70% африканцев живет за чертой бедности.

Для справки: Африка - второй по величине материк после Евразии. На территории Африки расположено 55 государств, из них 3 монархии, 1 - федеративная республика (Нигерия), остальные - республики.