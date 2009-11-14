Второй случай смерти от гриппа А/H1N1 в Чехии

Второй летальный исход от нового вируса гриппа зарегистрирован в Чехии - в больнице в Остраве скончался мужчина, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь клиники.

По его словам, кроме гриппа А/H1N1 у мужчины было тяжелое воспаление легких.

В конце октября в больнице в Карловых Варах от гриппа А/H1N1 и осложнений умерла 31-летняя женщина.

В связи с быстрым распространением вируса гриппа в некоторых регионах Чехии закрываются школы, училища и детские сады. Закрыты, в частности, гимназия в Оломоуце, школы в Хебе и Угерском-Градиште, профессионально-техническое училище в Шумперке.

Одна из ведущих клиник страны - Пражская больница на Виноградах - ограничила прием пациентов и полностью запретила посещение больных.

Число заболевших гриппом А/H1N1 за последнюю неделю выросло в Чехии в два раза. Сейчас в стране зарегистрировано около 500 больных новым вирусом гриппа. По словам главного санитарного врача Чехии Махаэла Вита, эпидемию гриппа следует ожидать в середине декабря.

РИА "Новости"