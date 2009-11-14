Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ в ближайшее время прибудет в наше государство.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Мы получили информацию, которую предоставил министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, что М.ЗУРАБОВ прибудет в ближайшее время», - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО не считает проблемой отсутствие в Украине посла России.

«Это вообще не является проблемой – Россия представлена временным поверенным, который полностью уполномочен осуществлять дипломатическую деятельность», - подчеркнул министр иностранных дел Украины, отметив, что в связи с отсутствием посла динамика отношений Украины с Россией абсолютно не ослабляется.

Он напомнил, что 23 октября посетил Россию, где провел ряд консультаций по многим вопросам двустороннего сотрудничества, и все договоренности, достигнутые в рамках того визита, выполняются.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что завтра заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ выезжает в Москву для проведения политических консультаций на уровне министров иностранных дел.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО напомнил о запланированном на 19 ноября заседании Комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Я вам сказал, что через три недели у нас активизировался диалог. Скажите мне, каким образом отсутствие посла этому мешает? Никоим», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.