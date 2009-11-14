Обама надеется, что память про Голодомор не допустит повторения

Президент США Барак ОБАМА назвал Украину "житницей Европы" и надеется, что память о Голодоморе 1932-1933 годов поможет предотвратить повторение трагедии в будущем.

Об этом говорится в письменном заявлении Б.ОБАМЫ, приуроченном 76-й годовщине Голодомора в Украине, передает РИА «Новости».

"Украинцы тяжело пострадали во время событий, известных как Голодомор, из-за конфискации режимом Сталина зерна и ферм по всей Украине. Украина когда-то была житницей Европы, и украинцы, возможно, смогли бы себя прокормить и спасти миллионы жизней тогда, если бы им было позволено это сделать... Жители Украины преодолели ужас Большого голода и продолжили строить свободную и демократическую страну... Мы надеемся, что память о Голодоморе поможет предотвратить повторение трагедии в будущем", - сказано в обращении Б.ОБАМЫ.

Справка УНИАН. По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, демографические потери от Голодомора 1932-1933 годов в Украине составляют 3,5 млн. человек.

В 1933 году в Украине в результате Голодомора погибло 940 тыс. трудоспособного населения (в возрасте от 15 до 60 лет), 262 тыс. человек пожилого возраста и 800 тыс. детей.

Среди сельского населения в том же году погибло 660 тыс. человек трудоспособного возраста, 242 тыс. человек пожилого возраста и 594 тыс. детей.

*** В этом году День памяти жертв голодоморов состоится 28 ноября.