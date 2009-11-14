Студенческими протестами охвачены 50 вузов Германии

В Германии продолжаются студенческие протесты. Демонстранты заняли лекционные залы уже 50 немецких вузов, сообщило в пятницу, 13 ноября, агентство AP со ссылкой на союз студентов fzs (Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften). По словам представителей этого объединения, в ближайшие дни учащиеся блокируют аудитории 100 университетов. Общее число участников акций протеста может составить один миллион человек. Fzs призывает присоединиться к акции всех, кому небезразлично состояние немецкой системы образования.

Организаторы выступлений готовятся 17 ноября провести общегерманскую акцию протеста студентов. 24 ноября в Лейпциге запланирован митинг, приуроченный к проведению в этом городе конференции преподавателей вузов, а 10 декабря студенты выйдут на демонстрацию в Бонне, где состоится конференция министров культуры федеральных земель. "Образование не должно быть привилегией элиты. Необходимо требовать создания справедливой системы обучения", - заявил член правления fzs Флориан Кайзер (Florian Kaiser).

Часть преподавателей поддерживает требования студентов. Как заявила в Бонне председатель Конференции преподавателей немецких вузов Маргрет Винтермантель (Margret Wintermantel), "слушатели вузов совершено правильно дают понять, что условия обучения нуждаются в совершенствовании и что уровень их социальной защищенности необходимо повысить". В то же время Винтермантель призвала студентов к диалогу. По ее словам, агрессивное поведение в отношении преподавателей и "идеологически окрашенные тезисы", такие как упреки в коммерциализации университетов, создают впечатление, что требования студентов надуманны.

Немецкие политики, отвечающие за сферу образования, требуют как можно скорее реформировать университетскую систему. "Я вполне понимаю критику студентов по многим пунктам", - заявил в интервью газете Berliner Zeitung министр образования земли Мекленбург-Передняя Померания Хенри Теш (Henry Tesch), который возглавляет Конференцию федеральных министров культуры.

Акции протеста студентов начались три недели назад в Австрии и были подхвачены в Германии. Их участники протестуют против социального неравенства в процессе обучения, высокой платы за вузовское образование и хронической нехватки финансов у университетов, а также требуют усовершенствовать новую двухступенчатую систему "бакалавр - магистр".

Deutsche Welle