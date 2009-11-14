Никто не заинтересован создавать Европе проблемы с газом

Государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Пьер ЛЕЛЛУШ не видит заинтересованных сторон в возобновлении газового конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не вижу ни у одной из сторон интереса в этой сложной ситуации провоцировать возникновение еще одной газовой проблемы», - сказал он.

По словам П.ЛЕЛЛУША, в этом направлении есть целый ряд технически сложных аспектов, но главное, что ни поставщик, ни транзитер, ни покупатель не заинтересованы в возобновлении проблем с поставками газа в Европу.

Он также констатировал, что в условиях торможения экономической активности падает уровень потребления газа и его цена.

П.ЛЕЛЛУШ отметил, что Украина по определению является партнером Европы в этом направлении, поскольку значительная часть газа поставляется в ЕС через ее территорию. Потому, по словам П.ЛЕЛЛУША, вполне природным является сотрудничество с Украиной в направлении улучшения условий транзита газа. В свою очередь, сказал он, Евросоюз пытается построить конструктивный диалог с Россией в этом вопросе на взаимовыгодных условиях.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики России Сергей ШМАТКО, выступая вчера на российско-словацкой межправительственной комиссии, заверил, что бесперебойным поставкам газа в Европу из России не угрожает ничего, кроме политических провокаций со стороны Украины.