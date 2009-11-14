Первая смерть от вируса A/H1N1 отмечена в Польше
03:35, 14 ноября 2009Мир
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Трагедия произошла в Гданьске
Первый летальный исход от нового вируса гриппа отмечен в Польше - в инфекционной клинике в Гданьске скончался 37-летний мужчина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио "Гданьск".
По словам врача Ежи Карпиньского, тесты подтвердили наличие вируса A/H1N1. Окончательные результаты всех дополнительных исследований станут известны в субботу днем.
Заболевший мужчина был доставлен в Гданьск в четверг днем с тяжелым воспалением легких.
В Польше на данный момент было зафиксировано 237 случаев заражения вирусом A/H1N1.
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