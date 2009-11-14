Первая смерть от вируса A/H1N1 отмечена в Польше

Первый летальный исход от нового вируса гриппа отмечен в Польше - в инфекционной клинике в Гданьске скончался 37-летний мужчина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио "Гданьск".

По словам врача Ежи Карпиньского, тесты подтвердили наличие вируса A/H1N1. Окончательные результаты всех дополнительных исследований станут известны в субботу днем.

Заболевший мужчина был доставлен в Гданьск в четверг днем с тяжелым воспалением легких.

В Польше на данный момент было зафиксировано 237 случаев заражения вирусом A/H1N1.