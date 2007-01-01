Румыния и Болгария вошли в состав Евросоюза
12:44, 01 января 2007Мир
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Теперь в ЕС 27 стран
Болгария и Румыния 1 января 2007 года официально вошли в состав Европейского Союза.
Таким образом, передает AFP, членами ЕС теперь являются 27 государств, в которых, в общей сложности, проживает более 500 миллионов человек. Площадь Евросоюза с 1 января 2007 года увеличилась с 3,94 миллиона до 4,23 миллиона квадратных километров.
На центральных площадях Софии и Бухареста в связи со вступлением стран в Евросоюз состоялись праздничные мероприятия, собравшие десятки тысяч зрителей.
Вступление Румынии и Болгарии в Евросоюз завершило пятый этап формирования ЕС. Ожидается, что следующее расширение ЕС произойдет не ранее 2010 года.
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