Посол Украины выехал в Конго для встречи с задержанными моряками

Посол Украины в Габоне выехал в Конго для встречи с украинскими моряками с судна Island of Luck, задержанного вблизи берегов Конго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

«По моему поручению наш посол в Габоне немедленно выезжает в Конго. К сожалению, транспортное сообщение в Африке кое-где достаточно усложнено, но мы надеемся, что послезавтра наш посол будет в Конго и будет иметь возможность встретиться с нашими моряками», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр также отметил, что, поскольку экипаж судна является украинско-российским, то МИД Украины получил предложение от министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА о дипломатической защите украинских моряков до приезда украинского посла, в частности, со стороны российских дипломатов.

По словам П.ПОРОШЕНКО, МИД Украины и МИД России координируют свою деятельность по этому вопросу.

Он также сообщил, что юридическую защиту украинских моряков обеспечивает английская юридическая компания.

Как сообщалось, с 20 октября судно Island of Luck стоит в конголезском порту Матади. Три члена экипажа находятся в тюрьме по обвинению в том, что они якобы выбросили за борт нескольких безбилетных пассажиров, один из которых утонул. Из 23 членов экипажа 15 - украинцы, четверо - граждане РФ, по одному - из Индии и Ганы, двое - из Мьянмы.