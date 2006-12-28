Азербайджан предложил Грузии газ по 120 долларов

Азербайджан планирует продавать Грузии природный газ по цене примерно 120 долларов за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг АБДУЛЛАЕВ, передает ИА “Новости-Грузия».

По его словам, азербайджанский газ Грузии может быть продан по цене, не превышающей ту, которая предусмотрена для Турции. "Эта цена будет в радиусе 120 дол. за 1 тыс. кубометров", - отметил Р.АБДУЛЛАЕВ.

В то же время глава ГНКАР сообщил, что в начале 2007 г. природный газ с месторождения Шах-Дениз не будет получен, как ожидалось ранее, из-за технических проблем на одной из скважин. Поэтому переговоры о переуступке турецкой доли газа Грузии и Азербайджану перенесены на январь 2007 г.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря премьер-министр Зураб НОГАИДЕЛИ на заседании правительства Грузии сообщил, что с января 2007 года Грузия будет получать газ из России и Азербайджана

Годовая потребность Грузии в природном газе составляет 2 млрд. кубометров. Контракт на поставки 1,1 млрд. кубометров российского газа в следующем году заключили три грузинские частные компании по цене 235 долларов за 1 тис. куб. м. 1 млн. кубометров газа в сутки Грузия будет получать из Азербайджана, оставшийся объем - за счет турецкой квоты добычи на месторождении "Шах-Дениз". До начала поставок с "Шах-Дениз" дефицит будет восполнен за счет российского газа.