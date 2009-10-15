Половина молодых россиян не знают, кто такой Бандера (опрос)

6% россиян считают проводника Организации украинских националистов Степана Бандеру борцом за независимость Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который есть в распоряжении УНИАН.

В частности, 6% опрошенных респондентов, что С.Бандера – «герой украинского народа, борец за независимость Украины»; 37% - «предатель, террорист, убийца».

Каждый четвертый (25%) опрошенный полагает, что С.Бандера - «сложная и неоднозначная историческая фигура, имеющая и достоинства, и недостатки, он совершал и подвиги, и преступления». Также 24% опрошенных впервые услышали об этом человеке от интервьюера. Затруднились с ответом 8% респондентов.

Кроме этого, 51% опрошенных считают, герой - понятие однозначно положительное, и ни один народ не вправе возводить в ранг героев убийц, террористов, политических преступников. В то же время, 40% считают, что у любого народа есть герои, чьи действия и поступки могут показаться неправильными жителям других стран, вызвать неодобрение. Затруднились с ответом 9% респондентов.

В опросе отмечается, что чем старше респонденты, тем более распространено среди них мнение о С.Бандере как о террористе и преступнике (с 24% 18-24-летних до 48% россиян от 60 лет и старше). Неоднозначной исторической фигурой называют его, как правило, 35-44-летние (34%). Наименее информированы об этом человеке представители молодежи: не знают, кто это такой, 42% 18-24-летних россиян и только 18% пожилых респондентов.

Опрос проведен 3-4 октября 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.