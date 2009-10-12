Украинцы в Польше призывают продолжать историческое примирение

Объединение украинцев в Польше призывает польских и украинских политиков продолжать работу, направленную на достижение исторического примирения двух народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении участников VI съезда ОУП, который состоялся в Перемышле 10-11 октября.

Украинцы назвали одним из самых главных достижений в отношениях Украины и Польши историческое примирение, значительный вклад в которое внесли как президенты стран, так и выдающиеся поляки и украинцы, среди них Иоанн Павел II, Ежи Гедройц, Яцек Куронь, Богдан БОРУСЕВИЧ и Адам МИХНИК, Богдан ОСАДЧУК, Мирослав МАРИНОВИЧ, Ярослав ГРИЦАК и Мирослав ПОПОВИЧ.

В заявлении отмечается, что в последнее время в Польше активизировались так называемые “кресовые” организации, деятельность которых “подрывает” процесс исторического примирения, которое выстраивалось годами.

“Если не предотвратить нынешние тенденции, то под угрозой окажется дальнейшее развитие взаимоотношений между нашими государствами и народами. Состоится это во время, когда в отношениях между Украиной и Польшей нет причин для недружелюбности или вражды”, - отметили члены ОУП.

Украинцы в Польше призвали применять во взаимных сложных моментах истории христианский тезис – “Прощаем и просим прощения”.

ОУП напомнило, что украинцы вместе с поляками исследуют сложные страницы общей истории и чтут память погибших.

В организации отметили, что значительную роль в процессе примирения сыграли также парламенты обеих стран, которые в 2003 году приняли совместное заявление к 60-й годовщине Волынской трагедии, призвав идти путем взаимопонимания и взаимопрощения.