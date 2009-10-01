37 тысяч украинцев смогли легализоваться в Италии

37 тысяч 178 украинцев, которые занимаются домашним трудом, смогли легализоваться в Италии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

Всего, по официальным данным Министерства внутренних дел Италии, на протяжении месяца, отведенного на легализацию, было подано 294 тысячи 744 запроса. При этом украинцы являются лидерами по количеству запросов - доля запросов от украинцев составляет 12,61%.

Вторыми по объемам запросов стали выходцы из Марокко – 36 тысяч 112, третьими – граждане Молдовы – 25 тысяч 588.

Получение разрешений на проживание начинается с сегодняшнего дня и будет осуществляться по итогам проверки достоверности поданных данных.

Министр внутренних дел Италии Роберто МАРОНИ уже заявил, что доволен результатами легализации, которая полностью подтвердила прогнозы правительства относительно количества граждан, которые смогут воспользоваться данным законом. Он подчеркнул, что правительство Италии не намерено продлевать срок действия закона о легализации.

Как сообщал УНИАН, легализация домашних работников в Италии продолжалась с 1 по 30 сентября.

Всего, по оценкам Христианского общества украинцев в Италии, сейчас в этой стране находится около 200 тысяч нелегальных мигрантов из Украины.

Вместе с тем, во время последней легализации не все из них могли подать документы, потому что эта легализация касалась лишь домашних работников, а также из-за жестких условий, установленных правительством Италии.