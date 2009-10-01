Китай показал новейшее вооружение на параде в Пекине

На параде в честь 60-летия образования Китайской Народной Республики 1 октября Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала некоторые наиболее совершенные образцы вооружения. Как сообщает "Синьхуа", на торжествах в Пекине было представлено 52 новых образца вооружения и техники, разработанных и произведенных в Китае.

Агентство уточняет, что на параде было продемонстрировано около 500 танков, 151 военный самолет, новейшие пусковые установки с ядерными ракетами, а также другое вооружение. При этом 90 процентов военной техники публично было продемонстрировано впервые.

Как подчеркивает "Синьхуа", наибольшее внимание привлекли новые образцы вооружения Второго артиллерийского корпуса НОАК, который является основной силой ядерного сдерживания китайской армии. Показанные его подразделениями новые образцы вооружения наземного базирования также впервые появились на параде, но о каких именно установках идет речь, агентство не уточнило. Кроме этого, в небе над Пекином появились самые современные истребители J-10 и J-11 китайской разработки.

Ранее командующий Пекинским военным округом Фан Фэнхуэй сообщил, что на торжествах будут показаны современные радиолокационные системы, беспилотные летательные аппараты, спутниковая коммуникационная аппаратура, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, напоминает Лента.ру. В отличие от парада, проводившегося 10 лет назад, на нем будет меньше людей и техники, но больше высокотехнологичного вооружения и спецподразделений.