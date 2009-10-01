Распалась правительственная коалиция в Румынии

В Румынии распалась правительственная коалиция, в которую входили представители Демократическо-либеральной партии (ДЛП) и Социал-демократической партии (СДП).

Как передает ИТАР-ТАСС, причиной раскола стало решение президента Румынии Траяна БЭСЕСКУ в преддверии предстоящих 22 ноября президентских выборов отправить в отставку вице-премьера, главу МВД социал-демократа Дана НИКУ. На его место он назначил Василе БЛАГУ (ДЛП), возглавляющего предвыборный штаб Т.БЭСЕСКУ.

В знак протеста против подобного решения президента все члены кабинета от СДП ушли в отставку. Лидер социал-демократов Мирча ДЖОАНЭ возложил ответственность за правительственный кризис на Т.БЭСЕСКУ. Становится очевидным то, отметил лидер СДП, что президент намерен сфальсифицировать результаты предстоящего 22 ноября голосования.