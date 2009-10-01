Распалась правительственная коалиция в Румынии

18:37, 01 октября 2009
Мир
1050 0

22 ноября - президентские выборы

В Румынии распалась правительственная коалиция, в которую входили представители Демократическо-либеральной партии (ДЛП) и Социал-демократической партии (СДП).

Как передает ИТАР-ТАСС, причиной раскола стало решение президента Румынии Траяна БЭСЕСКУ в преддверии предстоящих 22 ноября президентских выборов отправить в отставку вице-премьера, главу МВД социал-демократа Дана НИКУ. На его место он назначил Василе БЛАГУ (ДЛП), возглавляющего предвыборный штаб Т.БЭСЕСКУ.

В знак протеста против подобного решения президента все члены кабинета от СДП ушли в отставку. Лидер социал-демократов Мирча ДЖОАНЭ возложил ответственность за правительственный кризис на Т.БЭСЕСКУ. Становится очевидным то, отметил лидер СДП, что президент намерен сфальсифицировать результаты предстоящего 22 ноября голосования.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter