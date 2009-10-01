Второе за сутки землетрясение на Суматре: жертв может быть тысячи

Новое землетрясение магнитудой 6,8 произошло на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со сылкой на Геологическую службу США. Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

В среду мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло у побережья острова. В результате разгула стихии в городе Паданг в четверг были разрушены сотни домов. Руководитель кризисного центра минздрава Индонезии Рустам ПАКАЙЯ выступил с прогнозом о том, что число жертв может исчисляться "тысячами".

По данным властей, найдено уже 467 тел, но многие жертвы остаются погребены под обломками рухнувших зданий, сообщает Newsruсо ссылкой на Reuters.

Было нарушено энергоснабжение, начались пожары и пострадали дороги. Спасательные работы осложнил проливной дождь.