В Индонезии жертвами землетрясения стали более 100 человек

Мощное землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее сегодня у берегов индонезийского острова Суматра, унесло жизни от 100 до 200 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Прияди КАРДОНО.

Ранее сообщалось о 75 погибших. Сотни домов разрушены, тысячи людей остаются под завалами. Количество жертв, скорее всего возрастет, передают местные СМИ.

Ранее глава кризисного центра Министерства здравоохранения Индонезии Рустам ПАКАЙЯ сообщил, что более 75% зданий города Паданг разрушены.