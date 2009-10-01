ООН решила усилить борьбу с сексуальным насилием в войнах

Совет Безопасности ООН тайным голосованием принял резолюцию, осуждающую сексуальное насилие в военных конфликтах как средство достижения целей войны, передает Associated Press. По условиям документа будет создана новая должность посланника ООН по координации усилий по борьбе с сексуальным насилием на войне. Кроме того, при участии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна будет организована группа экспертов, задачей которой станет консультация правительств стран относительно того, как пресекать этот опасный вид военных преступлений.

Кроме того, резолюция призывает к созданию специальных консультантов по защите женщин при миссиях ООН, а также широкому применению армейских подразделений и полицейских формирований, в которых большинство составляют женщины.

Во время заседания Совбеза ООН госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала мировое сообщество к масштабному противодействию сексуальному насилию в войнах.

Во время геноцида мирных жителей в африканской Руанде сексуальному насилию подверглись 500 тыс. женщин, около 60 тыс. женщин были изнасилованы во время военных конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-х годах, 64 тыс. жертв подверглись насилию во время конфликта в африканской Сьерра-Леоне. Многие из тех, кто совершил эти преступления, так и не понесли наказания за них.

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