Президент Польши о ПРО: американцы делают историческую ошибку

Представители польской власти по разному оценивают идею новой администрации президента США Барака ОБАМЫ заменить планируемую установку стационарной системы ПРО в Польше и Чехии на мобильные установки.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ и его подчиненные критикуют это решение в отличие от премьера Дональда ТУСКА и членов его правительства, которые заявляют, что новая система «может быть лучше» предыдущей.

Такое заявление, в частности, озвучил вчера министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, который несколькими часам ранее называл просто «интересным» новое предложение американцев.

«Для нас это было бы более интересное предложение, нежели система против межконтинентальных ракет», - сказал он в программе вечерни „Kropka nad I” на TVN24.

Р.СИКОРСКИЙ добавил, что новая система может начать действовать раньше, нежели та, о которой в августе 2008 года договорилось польское правительство с администрацией президента Джорджа БУША, и которая должна была быть введена в эксплуатацию до 2013 года.

Глава польского правительства Д.ТУСК, который вчера детально не комментировал ситуацию, заявил, что Польша не проиграла от нового решения американцев.

«Это не поражение Польши. Наше государство после изменения решения относительно ПРО имеет шанс получить эксклюзивное предложение», - сказал он, однако не уточнил, в чем должна заключаться эта эксклюзивность.

Президент Польши, который в июле прогнозировал «катастрофические последствия» в случае отказа американцев от ПРО, вчера назвал «ошибкой» отказ новой администрации от стационарной ПРО и раскритиковал своего конкурента на выборах президента 2010 года Д.ТУСКА.

«Правительство Дональда ТУСКА сделало серьезные ошибки. Историческую ошибку делают американцы», - сказал он.

Глава президентской канцелярии Владислав СТАСЯК, который ранее возглавлял Бюро национальной безопасности, выразил мнение, что польское правительство не должно было затягивать переговоры с администрацией Дж.БУША.

Как сообщал УНИАН, Р.СИКОРСКИЙ после объявления Б.ОБАМОЙ решение о намерении заменить стационарную ПРО в Польше и Чехии на мобильные комплексы выразил мнение, что для поляков по большому счету может ничего не измениться.

Он сказал, что американцы подтвердили, что поставят в Польшу вооруженные ракеты «Патриот», которые могут быть включены в национальную систему ПРО.

«Не исключаю, что условие (от августа 2008 года об элементах ПРО в Польше) будет выполняться. Возможно, единственное, что изменится, это название ракет в дополнении», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Справка УНИАН. США официально начали переговоры с польским правительством о размещении 10 ракет перехватчиков в стране в январе 2007 года.

После подписания американо-польского договора россияне пригрозили, что установят в ответ ракеты «Искандер” в Калиниградский области, которая непосредственно граничит с Польшей на севере.

Б.ОБАМА, победивший на выборах Президента США в ноябре 2008 года, в начале 2009 объявил «перезагрузку» американо-российских отношений.

В июле представитель его администрации заявил публично, что США рассматривают альтернативную систему ПРО той, которую подготовила предыдущая администрация Дж.БУША.