Переполох в российской армии: в Тамбове сгорели важные документы

В результате пожара, который возник в здании штаба войсковой части в Тамбове, нанесен серьезный ущерб секретной части, где хранились документы особой государственной важности, сообщил в воскресенье РИА Новостипо телефону высокопоставленный источник в российских спецслужбах региона.

"Пожар серьезно затронул секретную часть, где хранились документы особой государственной важности. По предварительным данным, ущерб оценивается как очень серьезный", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по указанию министра обороны РФ на место ЧП вылетел первый заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Колмаков. На место также прибыли высокопоставленные представители Главной военной прокуратуры и ГРУ Генштаба ВС РФ. Пожар на территории штаба войсковой части Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вспыхнул в воскресенье около 10.00 мск. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности, в его тушении участвовали 17 пожарных расчетов. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. В результате ЧП погибли пять человек - два офицера и три солдата-срочника. Семь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Двое военнослужащих находятся в реанимации.