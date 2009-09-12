Патриарх РПЦ считает промыслом Божьим создание ядерного центра в СССР

Ядерное оружие является фактором сдерживания и необходимо сегодня для сохранения суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отвечая на вопросы молодежной аудитории в пятницу в Нижнем Новгороде.

"Сегодня то оружие, которое разрабатывается в Сарове, является фактором сдерживания. Мы должны стремиться к миру без оружия, но так, чтобы это стремление не разрушило, в том числе нашей страны, чтобы мы имели возможность оставаться суверенным государством", - сказал предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что "церковь выступает за мир без оружия". Но поскольку "причина войны - это грех, зло в сердце человека", мир без оружия может обеспечить только "борьба с грехом и обновление нравственного чувства". Пока же грех существует, его необходимо сдерживать, в том числе и существующими методами.

"Можно иметь прекрасно развитые системы международного права, международных организаций - и свалиться в пропасть войны", - констатировал патриарх.

Сейчас, подчеркнул он, "чуть ли не страны стираются с карты Европы, в том числе в результате использования силы".

Он также отметил, что создание федерального ядерного центра в Сарове, где располагалась Саровская пустынь, "под покровом преподобного Серафима Саровского" было Божьим промыслом, обращающим дурные человеческие деяния (закрытия обители в советское время) во благо.

"Ужасно было закрытие монастыря... Но промыслом Божьим в обители преподобного Серафима наша страна получила оружие сдерживания, что предотвратило третью мировую войну с губительными последствиями", - приводит слова патриарха РИА "Новости".

Справка. Саров - город в Нижегородской области России, наукоград общегосударственного значения. Первый ядерный центр СССР, с 1946 по 1991 г. носивший название Арзамас-16. В Сарове размещен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), в состав которого входят несколько институтов. В ядерном центре работают около 10 тысяч научных сотрудников.

Серафим Саровский (имя при рождении Прохор Машнин) - русский святой, преподобный, канонизирован Российской Церковью в 1903 г. В 1776 г. совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил и указал ему Саровский монастырь как место, где он должен принять послушание и постриг.

Свято-Успенская Саровская пустынь - мужской монастырь, основанный в начале XVIII века. Закрыт в 1927 г., имущество со строениями передано в ведение НКВД. В 1992-м и 1998 г. Федеральный ядерный центр вернул Церкви, соответственно, Храм Всех Святых и Храма Иоанна Предтечи. В июле 2006 г. Священный Синод принял решение об открытии монастыря.