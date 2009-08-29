В районе крупнейшей в Центральной Азии ГЭС произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Таджикистане в 19.09 по местному времени в субботу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил дежурный душанбинской сейсмостанции.

Собеседник агентства отметил, что эпицентр землетрясения находился в районе крупнейшей в Центральной Азии Нурекской гидроэлектростанции.

По его словам, магнитуда в эпицентре, находившемся в 100 километрах восточнее Душанбе, составила 4,5-5 баллов, в столице республики - 4 балла.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

По данным собеседника агентства, это уже четвертый подземный толчок, зарегистрированный в Таджикистане за последнюю неделю.