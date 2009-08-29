В районе крупнейшей в Центральной Азии ГЭС произошло землетрясение
20:46, 29 августа 2009Мир
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Магнитуда - 5 баллов
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Таджикистане в 19.09 по местному времени в субботу.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил дежурный душанбинской сейсмостанции.
Собеседник агентства отметил, что эпицентр землетрясения находился в районе крупнейшей в Центральной Азии Нурекской гидроэлектростанции.
По его словам, магнитуда в эпицентре, находившемся в 100 километрах восточнее Душанбе, составила 4,5-5 баллов, в столице республики - 4 балла.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
По данным собеседника агентства, это уже четвертый подземный толчок, зарегистрированный в Таджикистане за последнюю неделю.
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