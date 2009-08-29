В двух терактах в Ираке погибли 16 человек

Два грузовика взорвались сегодня в Ираке: возле полицейского участка в селении Хамад к северу от Багдада, а также возле города Мосул на севере Ирака, в Курдистане.

Как передает Associated Press, при первом взрыве погибли, по меньшей мере, 12 человек, включая шестерых полицейских, еще 15 человек получили ранения. Огнем из автоматов полицейским удалось изменить изначальную траекторию террориста - перед взрывом его грузовик врезался в бетонный барьер возле рынка.

Второй теракт унес жизни четырех человек, еще 23 местных жителя были ранены, когда на улице взорвался припаркованный грузовик.