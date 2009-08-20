Мэр-коммунист выставил на аукцион католический храм

Мэр города Массат на юге Франции выставил на продажу на интернет-аукционе Ebay один из трех католических храмов, сообщило в среду агентство KAI.

Мэр-коммунист аргументировал свое решение тем, что в храмах нет священников, а содержание зданий обходится в пятую часть коммунального бюджета.

Власти предложили католической иерархии переделать самый крупный храм в культурный центр, однако это предложение местный епископ счел неприемлемым и подчеркнул, что профанация сакрального здания вызовет массовые протесты.

Поскольку здания храмов во Франции, как правило, принадлежат муниципальной власти, а не Церкви, мэр принял решение выставить здание на продажу на аукционе.

В последние годы в связи с уменьшением количества священников и верующих продажи христианских храмов становятся все более частым явлением в Западной Европе.

РИА "Новости"