Новый глава обороны Эстонии объявил Россию угрозой №1

Новый командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Антс Лаанеотс, назначенный на этот пост 5 декабря, в своем первом же интервью заявил, что видит в России главную угрозу безопасности республики.

"Мягко говоря, нашим соседом является недружественное государство. И отношения с Россией являются самой большой проблемой обеспечения нашей безопасности", - заявил генерал в интервью, опубликованном в среду эстонской газетой Eesti Paevaleht. Для нейтрализации "российской угрозы", считает он, Таллину следует делать ставку на вооруженные силы НАТО и участие в миссиях альянса, передает ИТАР-ТАСС.

"В этом мы весьма преуспели. Вторым обстоятельством является способность к самообороне. Это означает адекватные действия, как в случае стихийных бедствий, террористической угрозы, так и в случае опасности войны. Мы являемся пограничным государством НАТО и ЕС, ситуация с безопасностью которого не сравнима с ситуацией в Бельгии или Дании", - заявил Лаанеотс.

Кроме того, по словам генерала, "если в нашем регионе разразится какой-либо кризис, мы должны создать систему поддержки силам, которые направит нам на помощь НАТО".

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