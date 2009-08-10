Тимошенко, Путина и Меркель пригласили в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК пригласил главу украинского правительства Юлию ТИМОШЕНКО в Польшу на 70-ю годовщину с начала Второй мировой войны. Торжественные и траурные мероприятия состоятся 1 сентября близ Гданьска, на Вестерплатте .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Польши.

В то же время собеседник агентства пока не смог уточнить, приняла ли Ю.ТИМОШЕНКО приглашение польского коллеги.

По данным польских СМИ, в мероприятиях 1 сентября в Польше планируют принять участие глава правительства России Владимир ПУТИН и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.