Белорус разбился насмерть, упав с памятника Ленину
15:12, 10 августа 2009Мир
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Случай в городском поселке
В Беларуси молодой человек упал с памятника Ленину и разбился насмерть.
Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
Как сообщили в Управлении внутренних дел Гомельского исполкома, этот случай произошел в городском поселке Уваровичи Буда-Кошелевского района.
На территории местной школы, неподалеку от которой установлен памятник Ленину, проводила время компания молодежи. Один из молодых людей – 21-летний местный житель – взобрался на постамент и повис на вытянутой руке вождя мирового пролетариата. Рука не выдержала, парень сорвался и упал вниз.
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