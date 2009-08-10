Белорус разбился насмерть, упав с памятника Ленину

В Беларуси молодой человек упал с памятника Ленину и разбился насмерть.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в Управлении внутренних дел Гомельского исполкома, этот случай произошел в городском поселке Уваровичи Буда-Кошелевского района.

На территории местной школы, неподалеку от которой установлен памятник Ленину, проводила время компания молодежи. Один из молодых людей – 21-летний местный житель – взобрался на постамент и повис на вытянутой руке вождя мирового пролетариата. Рука не выдержала, парень сорвался и упал вниз.