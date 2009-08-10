Мьянме придется выйти из АСЕАН, если у нее найдут ядерный реактор

Мьянме придется отказаться от своего членства в Организации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), если обнаружится, что она располагает ядерным реактором, заявил в воскресенье генеральный секретарь организации Сурин Пхитсуван.

В своем выступлении в штаб-квартире организации в Джакарте, которое публикуют в воскресенье СМИ Таиланда со ссылкой на таиландское государственное новостное агентство "ТНА", Пхитсуван сказал, что государство, обладающее ядерным реактором, не сможет сохранять членства в АСЕАН, так как территория АСЕАН объявлена, с согласия всех десяти стран-членов организации, безъядерной зоной.

"На сегодня не существует доказательств того, что в Мьянме установлен ядерный реактор, но если эта информация подтвердится, Мьянме придется покинуть АСЕАН", - сказал Пхитсуван.

Бангкокский Договор 1995 о создании в Юго-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, на сегодня подписан и ратифицирован всеми странами-членами АСЕАН, включая Мьянму. Он вступил в силу в 1997 году. Договор не запрещает странам АСЕАН развивать программы использования ядерной энергии в мирных целях.

Выступление Пхитсувана, пишет агентство ТНА, явилось ответом на сообщения западных СМИ о том, что якобы Мьянма осуществляет сотрудничество в области ядерных технологий с Северной Кореей и в течение пяти лет может создать ядерное оружие.

РИА "Новости"