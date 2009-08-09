Талибы ждут ответа из США

Боевики движения "Талибан", удерживающие пленного американского солдата - рядового Боу Бергдала, заявили, что все еще ждут ответа на свой ультиматум по условиям выдачи военнослужащего, выдвинутый правительству США, передает Associated Press.

Представители боевиков сообщили, что решение о судьбе солдата пока не принято. По их словам, его жизнь сейчас находится в руках американского командования, и что условием возвращения военнослужащего является прекращение американских бомбардировок двух районов Афганистана - Гиро, расположенного в провинции Газни, и Хошаманд в провинции Пактика.

Пресс-секретарь американского воинского контингента в Афганистане Кристина Сайденстрикер отказалась дать прямой комментарий о возможности принятия ультиматума боевиков в целях освобождения Б.Бергдала. "Мы не делаем ничего, что ставит под сомнение его (Б.Бергдала) безопасность или наши усилия по его освобождению. Операция по его освобождению является одной из самых больших операций, проходящих сейчас", - сказала она.

23-летний рядовой Б.Бергдал, напоминает РосБизнесКонсалтинг, добровольно покинул расположение своей части 30 июня 2009 г. По заявлению американских военных, солдат оставил оружие, бронежилет и каску в казарме и вышел за территорию части. Командование военного контингента США в Афганистане заявило, что не видит объяснений такому поступку солдата.