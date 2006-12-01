Лукашенко: ядерная энергия - гарантия безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ввести первый энергоблок белорусской АЭС к 2013 г. Такое заявление глава белорусского государства сделал на сегодняшнем совещании с членами кабинета министров в Минске. Ранее предложенная концепция энергетической безопасности страны предусматривала ввод первого энергоблока в 2015 г.

По его словам, собственная АЭС - это гарантия безопасности страны. "Европа напичкана атомными станциями, вокруг нас много АЭС в России и на Украине. Вот и вся безопасность. Мы окружены ядерными электростанциями, только ничего от этого не имеем, кроме высоких цен на электроэнергию", - заявил глава белорусского государства, обосновывая необходимость строительства АЭС. "В настоящее время вопрос о создании собственной ядерной энергетики становится практически безальтернативным вариантом гарантии национальной безопасности нашего государства", - добавил глава белорусского государства.

А.Лукашенко напомнил, что белорусские ученые "единогласно приняли постановление о необходимости строительства атомной электростанции в стране и приступить к подготовительным работам, начиная с этого года".

Пока эксперты рассматривают одну перспективную площадку под строительство АЭС - в Могилевской области.

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