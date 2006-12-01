Парламент Молдовы рассмотрит голодомор 1946-47 годов

Парламент Молдавии рассмотрит предложение депутата Анатолий Царану о том, чтобы дать "политико-правовую оценку" голоду, который Молдавская Советская Республика пережила в 1946-1947 годах, сообщает ИА REGNUM.

Как заявил Царану, "голодомор, намеренно организованный сталинским режимом, привел к смерти более 150 тысяч человек". Депутат напомнил коллегам, что на днях украинские парламентарии приняли соответствующий законопроект, в котором голод 1932-1933 годов на Украине оценивается как "геноцид".

Царану отметил, что молдавские историки издали сборник документов о событиях 1946-1947 годов еще в 1995 году. "Историки сделали свое дело, - заявил депутат, - теперь настала очередь политиков высказаться по данному вопросу, извлечь уроки из истории".

Лента.ру