Обнародованы экзит-полы на выборах в Молдове

На парламентских выборах в Молдове лидирует Коммунистическая партия, которая набирает 41,7% голосов избирателей, что дает ей 45 мест в парламенте.

Как сообщает РИА «Новости», такие данные экзит-пола, который проводит Институт публичной политики.

"В ходе опросов побеседовали с 17,385 тысячами человек, которые выходили с 200 избирательных участков. Погрешность опроса – плюс-минус 2%", – говорится в отчете Института.

Либерал-демократическая партия Молдовы набрала 17,4% голосов (19 мест), Либеральная партия – 16% (16), Демократическая – 12,5% (13), альянс "Наша Молдова" – 8% (8 мест).

Три партии, по данным опроса, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не попадают в парламент.

Таким образом, оппозиция в общей сложности получает 56 мандатов и сможет сформировать правительство (необходимо 52 голоса) и выбрать спикера, однако для избрания Президента ей не хватает пяти голосов (необходим 61 голос).

Впрочем, руководитель предвыборного штаба коммунистов Марк ТКАЧУК считает, что экзит-полы, обычно, "слишком оптимистичны", и после обнародования официальных данных Избиркома страны результаты Компартии улучшатся.

На прошлых выборах в начале апреля, приведших к массовым волнениям, коммунисты набрали 49,91% голосов избирателей, Либеральная партия - 12,91%, Либерально-демократическая - 12,23% и альянс "Наша Молдова" - 9,88%". В результате Коммунистической партии не хватило одного голоса, чтобы избрать в парламенте президента и 15 июня парламент был распущен с назначением досрочных парламентских выборов 29 июля.