Ющенко поздравил Бакиева с победой на президентских выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Киргизской Республики Курманбека БАКИЕВА с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

“Примите мои сердечные приветствия по случаю Вашей уверенной победы на выборах Президента Киргизской Республики”, - говорится в приветствии..

Как подчеркнул глава Украинского государства, “эта убедительная победа свидетельствует о высоком доверии и поддержке киргизских избирателей избранного Вами политического и социально-экономического курсов”.

Пользуясь случаем, В.ЮЩЕНКО пожелал К.БАКИЕВУ крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Киргизской Республики – мира и процветания.

Как сообщал УНИАН, 27 июля ЦИК Киргизии официально объявила К.БАКИЕВА победителем на президентских выборах. Он набрал в результате 76,43% голосов.