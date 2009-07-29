Грузинская оппозиция обещает возобновить акции протеста

Акции непарламентской оппозиции возобновятся в Грузии в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба «Консервативной партии Грузии», передает ИА «Новости Грузия».

В Консервативной партии отметили, что пока не решено, в какой форме, с какого числа и по какому графику будут проходить акции протеста оппозиции. Данное решение лидеры оппозиции примут позже после консультаций.

Ранее лидер партии «Демократическое движение – единая Грузия» экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявила журналистам, что оппозиция будет продолжать действовать, так как это необходимо для достижения радикальных и реальных изменений в стране и смены власти.

До конца лета, по ее словам, лидеры оппозиции будут проводить встречи с населением в регионах.

Акция оппозиции в центре Тбилиси - у здания парламента на проспекте Руставели, проходящая с 9 апреля, была прекращена после приезда в Грузию вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА. После встречи лидеров оппозиции с Дж.БАЙДЕНОМ непарламентская оппозиция освободила проспект Руставели от железных клеток, символизирующих тюремные камеры и превращение Грузии в "полицейское государство" и прервала проведение ежедневных информационных митингов, мотивируя это тем, что эта форма протеста исчерпала свою функцию.