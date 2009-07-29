Теракт в Испании: десятки раненых

В результате теракта на севере Испании ранены десятки человек. По сообщениям представителей местного Министерства внутренних дел, заминированный автомобиль взорвался в одном из районов г.Бургос возле казарм национальной гвардии.

Пострадавшие в результате теракта были ранены в основном обломками стекла. Ведется расследование обстоятельств происшествия, передает Associated Press.

Власти Испании подозревают в причастности к теракту сепаратистскую группировку ЭТА.

Последний террористический акт, приписываемый в вину ЭТА, был совершен в июне этого года, когда от подложенной в автомобиль бомбы погиб полицейский.

ЭТА ведет борьбу против центрального правительства в течение 40 лет методом взрывов и громких убийств. За это время погибли более 800 человек. Главной целью боевиков является создание независимой Басконии в северной Испании и юго-западной Франции. ЕС и США считают ЭТА террористической организацией, однако в Стране басков она пользуется большой популярностью у населения.

За последние годы полиции удалось ослабить экстремистов благодаря многочисленным арестам, проведенным совместно с полицией Франции.

РБК