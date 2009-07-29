Обама составил завещание

Президент США Барак Обама с супругой Мишель составили завещания на случай своей серьезной болезни или недееспособности.

Глава Белого дома сам сообщил об этом согражданам, отвечая на их вопросы в режиме "он-лайн", посвященные предлагаемой им реформе системы здравоохранения, передает Би-Би-Си.

В Конгрессе США обсуждается законопроект, нацеленный он на то, чтобы убедить американцев оставлять заблаговременное распоряжение, указывающее, какое медицинское обслуживание они хотели бы получать в случае серьезного или смертельного заболевания до того, как они станут недееспособными.