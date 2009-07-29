США выделяют $1 млрд на рабочие места в полиции

Правительство США выделит миллиард долларов в виде грантов правоохранительным органам на найм новых полицейских и сохранение нынешних сотрудников, объявили во вторник на пресс-конференции вице-президент США Джозеф Байден и генпрокурор Эрик Холдер.

Деньги будут выделены в рамках антикризисной программы Барака Обамы, задуманной как средство сохранения и создания новых рабочих мест и помощь нуждающимся.

"Невероятный спрос на эти гранты является показателем и тяжелого времени, которое сейчас переживают наши города, штаты и поселения, и непревзойденного стремления наших правоохранительных органов к усилению безопасности нашего общества", - приводит заявление Холдера РИА “Новости”.

Гранты будут распределены между 1046 полицейскими участками во всех 50 американских штатах и будут стопроцентно гарантировать выплаты зарплат и пособий 4 тысячам 699 стражам закона в течение трех лет.