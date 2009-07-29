Куда обращаться, если нужно обратиться в Евросуд?

В Черкассах открыт Центр правовой поддержки граждан, которые намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Центр действует на базе общественной организации "Ассоциация молодых законодателей". Миссией центра правовой поддержки граждан, которые намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, станет объяснение возможностей Евросуда в помощи украинским гражданам, правил подачи жалоб и юридическая поддержка жалобщиков.

Как сообщила корреспонденту УНИАН представитель Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека в Черкасской области Лина ПРИСНО, в Европейский суд в Страсбурге обращаются граждане, которые исчерпали все возможности решения своей проблемы в национальном судопроизводстве. Заявление подается на действия или бездеятельность лишь государственных органов власти, а не частных лиц. Европейский суд не принимает жалоб на общий уровень жизни в стране. Украина обязана выполнять решения Евросуда на протяжении трех месяцев.

По данным Л.ПРИСНО, в прошлом году Евросудом было вынесено три решения в интересах черкасчан. Больше всего дел, рассмотренных Евросудом, касается Кировоградской, Донецкой и Харьковской областей. На начало 2009 года Европейский суд рассмотрел около 500 дел против Украины, решения по которым вынесены в пользу жалобщиков. По решениям, вынесенным Евросудом против Украины, в прошлом году украинцам выплачено 20,5 млн. грн. компенсаций материального и морального ущерба. В 2007 г. – около 3 млн. 257 тыс., в 2006 г. – 9 млн. 270 тыс., в 2005 г. – 1 млн. 688 тыс., в 2004 г. – 4 млн. 158 тыс. грн. По количеству жалоб (8,5 тысяч) Украина занимает четвертое место после России (26 тыс. 350 дел). Турции (11 тыс. дел) и Румынии (9 тыс. дел). Часть жалоб от украинских граждан, принятых Евросудом к рассмотрению, составляет 8,8% от всех дел (на начало 2008 года их было 7%, 2007 - 7,6%. 2006 - 5.7). Все выплаты по решениям Евросуда производятся из государственного бюджета.

В прошлом году Европейским судом было рассмотрено 136 дел против Украины и вынесено 1 постановление об утверждении условий дружеского урегулирования спора между Украиной и заявительницей.