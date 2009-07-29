Беларусь не определилась относительно Абхазии и Южной Осетии

Беларусь пока не приняла окончательного решения по признанию или непризнанию независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ на пресс-конференции по завершению заседания Тройка ЕС - Беларусь.

“Это очень сложный вопрос”, - сказал он.

“Никакого окончательного решения пока не принято”, - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, после российско-грузинской войны, которая прошла в начале августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически контролирует эти два региона Грузии. В свою очередь, ряд политиков стран - членов ЕС заявляли о невозможности улучшения отношений с Беларусью и ее участия в “Восточном партнерстве” в случае признания ею независимость двух грузинских регионов.