Полиция ФРГ всерьез опасается возрождения левого террора 70-х

Немецкая полиция всерьез опасается возрождения в Германии левого террора 70-х годов, когда в стране действовали такие радикальные группировки как "Фракции Красной Армии". Об этом в интервью журналу Spiegel заявил представитель полицейского профсоюза в Бундестаге, главный комиссар полиции Райнер Вендт (Rainer Wendt).

Вендт указал на участившиеся случаи поджогов левыми радикалами машин в городах. Только в Берлине, по некоторым данным, за летние месяцы были сожжены 150 автомобилей. При этом все чаще экстремисты действуют прицельно против представителей власти и сжигают полицейские патрульные машины.

При этом, как отметил Райнер Вендт, акции левых радикалов носят не спонтанный, а хорошо спланированный характер. Активной фазе предшествует долгая разведывательная работа: сначала левые экстремисты выявляют слабые места полиции, потом наносят четко рассчитанный удар.

По словам Вендта, для ультралевого движения в настоящий момент характерны растущая активность, воинственность и конспирация. При этом Райнер Вендт не исключил, что на следующем витке эскалации целью левых экстремистов могут стать политики, а не только полицейские машины.

В определенной степени росту левого экстремизма способствуют действия самой полиции: как отметил Вендт, в последнее время приоритетными для правоохранительных органов являются борьба с исламским терроризмом и ультраправыми, тем самым обнаружился некий перекос, такие направления, как противодействие левым радикалам, остались неприкрытыми.

Кроме того, как подчеркнул Райнер Вендт, многие политики, в частности в муниципалитете Берлина откровенно симпатизируют ультралевым и поддерживают их против полиции. По словам Вендта, это относится и к действующему бургомистру Клаусу Воверайту, и к сенатору по внутренним делам Берлина (аналог министра в земельном правительстве). "Многие берлинские полицейские уже сыты этим по горло", - заключил Вендт.

Лента.ру