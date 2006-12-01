Отравления Литвиненко и Гайдара – звенья одной цепи?

У палаты Егора Гайдара, директора Института экономики переходного периода, который после отравления в Дублине проходит курс лечения в одной из московских клиник, выставлена охрана. Об этом прессе сообщила мать экс-премьера Ариадна Бажова-Гайдар. Близкие и соратники Егора Гайдара отказываются говорить, в какой больнице он находится. Они объясняют это тем, что опасаются за жизнь российского экс-премьера.

Накануне пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров заявил, что у врачей не осталось сомнений: экс-премьер был отравлен. Точную причину, сообщает NEWSru, медики смогут установить не ранее понедельника, когда появится возможность сопоставить данные ирландских и российских экспертов.

Однако, факт, что загадочное ухудшение здоровья Гайдара и отравление скончавшегося в британской клинике бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко разделяет лишь один день. Подозрения также усиливает распространенная в четверг информация о том, что Андрей Луговой, бывший офицер КГБ, обедавший с Александром Литвиненко в Лондоне в день его отравления, был в начале 90-х замом начальника охраны и. о. премьер-министра Егора Гайдара. А в 1997 - 2001 годах - начальником охраны ОРТ, когда этим телеканалом владел Борис Березовский.

Кроме того, одним из самолетов Boeing 767 компании British Airways, именно тех, в салоне которых обнаружены следы радиации, 3 ноября Луговой летал в Москву.

В окружении бывшего офицера ФСБ, предпринимателя Андрея Лугового отказались комментировать информацию о том, что Луговой некоторое время назад был одним из телохранителей бывшего и.о. премьер-министра РФ Егора Гайдара. Помощник бизнесмена в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что сам Луговой также "сегодня для комментариев недоступен".