Скотланд-Ярд считает убийц Литвиненко дилетантами

Убийцы Александра Литвиненко, который считается первой в мире жертвой радиоактивного отравления, могли не принять во внимание след, который оставляет подобное вещество.

Как пишет в пятницу газета The Daily Telegraph, следы полония были найдены на полу и на выключателе в гостиничном номере, предположительно в гостинице Millenium Hotel, где Литвиненко встречался с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в день отравления, 1 ноября.

Обнаруженный радиационный фон имеет такую плотность, что источником его могло быть лишь само радиоактивное вещество, а не вторичные источники, как, например, секреция тела отравленного радиацией Литвиненко. По словам друзей бывшего сотрудника ФСБ, он не посещал номера в этой гостинице.

Между тем, издание утверждает, что сотрудники британского Научно-исследовательского центра ядерного оружия уже определили производителя полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. Кроме того, антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда предполагает, что вещество было привезено в Лондон из Москвы на рейсе авиакомпании British Airways 25 октября, за неделю до отравления.

Также в пятницу газета The Guardian пишет, что одной из версий убийства Литвиненко, выдвигаемых британскими спецслужбами, является причастность к нему неких "криминальных элементов", представляющих интересы России. Следователи исключают участие официальных властей в отравлении, однако отмечают, что лишь те, кто имеет доступ к государственным ядерным лабораториям, могли бы осуществить подобный заговор.

Разведчики осторожно говорят о том, что участие бывших или нынешних сотрудников ФСБ в отравлении "вероятно". Однако они подчеркивают, что определенности пока нет, и что доказательства подобной версии имеются лишь косвенные.

Тем временем детективы Скотланд-Ярда изучают подозрительную группу людей, прибывшую в Лондон вместе с московскими фанатами футбольной команды ЦСКА. Не менее пяти человек прибыли незадолго до ухудшения самочувствия Литвиненко, посетили матч ЦСКА-Арсенал и вскоре вылетели обратно в Москву. Полиция считает их лишь свидетелями, однако предполагает, что их присутствие в Великобритании могло быть тем или иным образом связано со смертью Литвиненко.

Наконец, газета The Times пишет, что Литвиненко не посещал некоторые из 12 лондонских зданий, где были обнаружены следы радиации. Так, офис по адресу 58 Гросвенор Стрит и гостиница Sheraton Park Lane предположительно использовались тремя россиянами, которых полиция признала главными подозреваемыми в отравлении в течение 48 часов после смерти Литвиненко. Детективы сообщили, что за последние пять недель эти люди путешествовали на самолетах British Airways, где позднее была обнаружена радиация, однако отказались предоставить сведения о личности подозреваемых.

Александр Литвиненко умер 23 ноября в лондонской больнице, позже в его организме нашли радиоактивный изотоп полоний-210. 1 декабря должно произойти вскрытие тела бывшего разведчика, после чего, по информации The Times, его положат в запечатанный контейнер, запрещенный к вскрытию из-за радиации. Контейнер отдадут родственникам для похорон, однако в последующие 22 года тело нельзя будет кремировать, так как радиация может попасть в атмосферу.

Лента.ру