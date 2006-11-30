России в окружении стран НАТО будет лучше

Расширение НАТО не является угрозой для России, заявил заместитель госсекретаря США по странам Европы и Евразии Дэн Фрид после саммита альянса в Риге.

Расширение НАТО "может быть положительным для России, так как членство в НАТО большинства стран к западу от нее создает мирное, более стабильное окружение", заявил Фрид журналистам на борту президентского "Боинга", на котором американская делегация прибыла из Риги в столицу Иордании Амман.

"Мы все знаем об обеспокоености России, но у России нет и никогда не было права вето на членство в НАТО", - отметил он.

"Русские с этим несогласны, но в конечном итоге на определенном уровне даже они понимают, что лучше, когда Европа является целостной, свободной и мирной, чем когда она разделена, недоверчива и уязвима для экстремистских идеологий", - сказал Фрид.

Стенограмма его беседы с сопровождающими Буша журналистами распространена Белым домом в Вашингтоне.

РИА "Новости"