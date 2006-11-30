Официально подтверждено наличие радиации в двух Боингах

Руководство авиакомпании Бритиш Эйруэйз (British Airways) официально подтверждает, что в двух самолетах "Боинг-767" найдено незначительное количество радиоактивного вещества, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Третий самолет находится в данный момент в Москве, в аэропорту Домодедово, его обследование будет проведено позже", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании Вили Уолша.

Как отмечает пресс-служба, Бритиш Эйруэйз была проинформирована о том, что расследование ведется в отношении только трех самолетов "Боинг-767", которые не будут использоваться для осуществления рейсов авиакомпании до дальнейших указаний.

В настоящее время авиакомпания связывается с 33 тысячами пассажирами 221 европейского рейса, которые осуществлялись данными самолетами.

"Как только мы были проинформированы о наличии незначительного количества радиоактивного вещества на бортах двух наших самолетов, мы немедленно стали связываться с нашими пассажирами. В настоящий момент мы продолжаем это делать", - говорится в сообщении пресс-службы.

В документе отмечается, что самолет московского рейса находится в Москве "и будет находиться там до тех пор, пока авиакомпания не получит официальное разрешение правительства Великобритании о том, что выполнять обратный рейс безопасно".

"Это будет некоммерческий рейс", - говорится в сообщении.

Авиакомпания не намерена вносить изменения в свое расписание в связи со сложившееся ситуацией.

Три "Боинга-767" не будут осуществлять коммерческих рейсов до тех пор, пока авиакомпания не убедится, что они не представляют угрозу здоровью пассажиров.

РИА "Новости"