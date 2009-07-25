Китай просит Украину продать лицензию на двигатели к истребителям

Китай обратился с просьбой к Украине о продаже лицензии на производство авиадвигателя АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов типа Як-130, сообщил журналистам в субботу председатель совета директоров крупнейшего в Украине производителя авиационных двигателей ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Китай уже научился хорошо копировать самолеты, а вот двигатели пока делать еще не научились. Представители Китая обратились к нам с просьбой о продаже лицензии на производство двигателей АИ-222-25", - сказал Богуслаев.

По его словам, Китай вышел на первое место в мире по копированию различной техники, в том числе и передовых образцов самолетов.

"Они закупили, в частности, сканирующую лазерную установку с помощью которой в пяти координатах величин по сантиметру скопировали весь фюзеляж российского истребителя Су-27. В России 15 лет разрабатывали, а затем массово выпускали этот истребитель, а они за неделю с помощью современных технологий скопировали его корпус", - отметил Богуслаев.

Однако, по его словам, авиадвигатели, требующие высокоточного производства, в Китае копировать пока еще не научились, и поэтому готовы закупать официальные лицензии на их производство.

"Пока нет лицензии они закупают у нас по 200-300 авиадвигателей, но хотели бы производить их также самостоятельно", - сказал Богуслаев.

Уникальный авиадвигатель АИ-222-25 выпускается на паритетных началах украинским предприятием "Мотор Сич" и московским машиностроительным производственным предприятием "Салют". "Мотор Сич" делает газогенератор, а "Салют" производит сборку и испытания АИ-222-25.

РИА Новости