Саакашвили: Россия сделает нас сильнее

Экономические санкции России пошли на пользу Грузии, и придет время, когда страна поблагодарит Москву за ее действия, считает президент Грузии Михаил Саакашвили. "Придет время, и мы поблагодарим за то, что нашу экономику попытались задушить, и Грузию поставить на колени", - сказал сегодня М.Саакашвили на открытии предприятий по переработке и упаковке цитрусовых в Хелвачаурском районе Аджарии.

"Конечно, мы постараемся исправить отношения с Россией, У нас нет причин воевать и бороться с Россией , входить с ней в конфронтацию, но мы должны всем показать, что у нас есть другая альтернатива и другой выход", - заявил грузинский президент. Он заверил, что никто сегодня не сможет разрушить грузинскую экономику. "Наоборот, они нас сделают сильнее", - утверждает М.Саакашвили.

РБК