На Лазурном берегу разбился российский миллиардер, депутат Госдумы

Депутат Госдумы РФ из фракции ЛДПР и предприниматель Сулейман Керимов в субботу вечером попал в ДТП на Лазурном берегу во Франции, сообщает AFP.

Черный "Феррари", за рулем которого находился Керимов, по неизвестной причине съехал с набережной в Ницце, врезался в дерево и загорелся.

Депутат, получивший тяжелые ранения, с сильными ожогами был доставлен в марсельскую специализированную больницу. Его спутница также получила ранения и была госпитализирована в Ницце.

По данным ИТАР-ТАСС, французские врачи дают "сдержанный прогноз" относительно шансов Керимова на выживание.

По версии журнала Forbes, Керимов, фактический владелец компании "Нафта-Москва", занимает 72 место среди самых богатых людей планеты, а его состояние превышает 7 миллиардов долларов.

Лента.ру